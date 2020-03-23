В Екатеринбурге разыскивают двух сбежавших сочинцев с подозрением на коронавирус

12:40 | 24.03.2020

Фото: pixabay.com

В СМИ появилась информация о том, что из самоизоляции в Сочи сбежали два пациента, вернувшиеся из США с подозрением на коронавирус. Они должны были пройти карантин и сдать анализы, но вместо этого улетели в Екатеринбург. Об этом пишет информационное агентство «СочиСтрим».



«Из Сочи сбежали два человека, которые находились на самоизоляции и не сдали тесты на коронавирус. Они недавно вернулись из США и Испании. Как рассказал собеседник издания, эти люди вернулись из-за рубежа и находились в частном доме на самоизоляции. Они должны были явиться в больницу и сдать тест на коронавирус. Однако вместо этого они взяли билеты в Екатеринбург и улетели в уральскую столицу», – написало информагентство.



В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Свердловской области информацию подтвердили: «Действительно, в управление Роспотребнадзора по Свердловской области поступило уведомление от коллег из Краснодарского края, в котором говорится о нарушении двумя гражданами режима наблюдения. Проводится комплекс мероприятий по поиску этих людей. Им грозит административная ответственность за нарушение режима изоляции».



В СМИ также начала распространяться информация о том, что в Екатеринбурге разрабатывается план «Перехват» в отношении сбежавших сочинцев. Источники «Вечерних ведомостей» в силовых ведомствах не подтвердили данную информацию. Не подтвердили, но и не опровергли её и в Роспотребнадзоре, и в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»