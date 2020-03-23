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12:02 | 24.03.2020

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Свердловской области

В Екатеринбурге задержали молодых людей с арсеналом оружия

В Екатеринбурге росгвардейцы задержали двух молодых людей, у которых обнаружился целый арсенал оружия. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Свердловской области.

Вчера, 23 марта, в 21:55 экипажу группы задержания поступила информация о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в ресторане быстрого питания на улице Челюскинцев. По предварительным данным, в заведение зашли двое граждан, один из которых достал из куртки два предмета: один был похож на пистолет, а второй – на нож-мачете. Администратор общепита нажала кнопку вызова наряда вневедомственной охраны, а подозрительные посетители покинули помещение, сделав заказ.

Когда росгвардейцы прибыли в заведение, граждане также возвращались в ресторан, но, увидев стражей правопорядка, разбежались в разные стороны. Однако скрыться от сотрудников Росгвардии молодым людям не удалось.

Задержанными оказались местные жители 26 и 18 лет. Старший ранее уже неоднократно привлекался к ответственности за мелкое хулиганство. В ходе досмотра у него в рукаве куртки обнаружили предмет, похожий на нож длиной около 40 сантиметров, а в левом кармане кофты – предмет, внешне похожий, по предварительным данным, на пневматический пистолет. У его товарища также в левом куртки нашли металлический предмет, похожий на кастет.

Сотрудники Росгвардии вызвали на место следственно-оперативную группу отдела полиции № 11 УМВД по Екатеринбургу, которые изъяли у задержанных подозрительные вещи и приобщили к материалам проверки. Молодых людей доставили в дежурную часть полиции для установления объективных и точных обстоятельств произошедшего.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

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