11:41 | 24.03.2020

Фото: Дмитрий Москвин

В уральской столице сносят здание заброшенной школы №222, расположенной на углу улиц Тверитина – Луначарского. Об этом сообщил общественник Дмитрий Москвин на своей странице в соцсети.



«Очередное добротное здание, которое долгое время держали в запустении», – пишет Москвин. Напомним, что школу решили сносить из-за плохого, и даже аварийного состояния. На месте сноса работают экскаваторы.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»