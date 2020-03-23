В Верх-Исетском районе Екатеринбурга на день отключили свет

11:22 | 24.03.2020

Фото: azarenne.su

Сегодня, 24 марта, в Екатеринбурге жители Верх-Исетского района на день останутся без света. Причина в том, что с 9:00 до 19:00 под руководством ЕЭСК будут проводиться ремонтные работы.



Как рассказали в пресс-службе Верх-Исетского района, света не будет по следующим адресам: улица Торфорезов, 68 – 120, 113, улица Рабочих, 49 – 73, 66 – 78, 64, улица Краснокамская, 24, 36, улица Плотников, 48.



ЕЭСК просит горожан с пониманием отнестись к ситуации и отключить из сети все электроприборы, чтобы избежать пожаров.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»