Новости дня
11:22 | 24.03.2020
Фото: azarenne.su
В Верх-Исетском районе Екатеринбурга на день отключили свет
Как рассказали в пресс-службе Верх-Исетского района, света не будет по следующим адресам: улица Торфорезов, 68 – 120, 113, улица Рабочих, 49 – 73, 66 – 78, 64, улица Краснокамская, 24, 36, улица Плотников, 48.
ЕЭСК просит горожан с пониманием отнестись к ситуации и отключить из сети все электроприборы, чтобы избежать пожаров.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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