На Урале осудили лже-медсестру, проникавшую в дома пенсионерок и похищавшую у них деньги

10:44 | 24.03.2020

Фото: zen.yandex.ru

В закрытом городе Лесной осудили местную жительницу, которая проникала в дома пенсионерок под видом оказания медицинской помощи и похищала у них деньги. По приговору суда, ее отправили на пять с половиной лет в исправительную колонию общего режима.



Городской суд Лесного вынес приговор по уголовному делу в отношении Анастасии Купряшиной, которая признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража, с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище, а также с банковского счета».



– В ходе рассмотрения в суде уголовного дела установлено, что Купряшина около 19 час. 21 августа 2019 года под надуманным предлогом оказания медицинских услуг, ввела 80-летнюю престарелую потерпевшую, 1939 г.р., в заблуждение. Сказав, что является медицинской сестрой, Купряшина незаконно проникла в жилище пенсионерки. Когда потерпевшая отвлеклась, злоумышленница похитила денежные средства в размере 5,5 тыс. рублей и банковскую карту, с которой впоследствии похитила денежные средства в сумме 80 тыс. рублей, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.



Кроме того, днем 25 сентября Купряшина совершила аналогичное преступление: под видом медсестры она незаконно проникла в жилище потерпевшей 1932 года рождения, а когда пенсионерка отвлеклась, обвиняемая похитила у нее 28 тысяч рублей.



Купряшина признала вину только в совершении одного преступления. Городской суд Лесного назначил ей наказание в виде пяти с половиной лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также суд взыскал в пользу 88-летней пенсионерки 28 тысяч рублей в счет возмещения морального ущерба.



Кроме того, гражданский иск прокурора, который был подан в интересах 80-летней пенсионерки, удовлетворен в полном объеме: с осужденной взыскали 85,5 тысяч рублей также в счет возмещения материального ущерба. Приговор в законную силу пока что не вступил.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»