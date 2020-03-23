В Екатеринбурге реконструируют сквер Орджоникидзе

10:21 | 24.03.2020

Фото: пресс-служба Орджоникидзевского района

В Екатеринбурге начали реконструировать сквер Орджоникидзе, расположенный на Уралмаше. Периметр огородили деревянным каркасом забора, а также поставили рядом знаки на светофорах.



Планируется, что работы закончат к концу 2020 года. На реконструкцию сквера из городского бюджета выделили 54 миллиона рублей. В пресс-службе администрации Орджоникидзевского района также добавили, что на время проведения работ пешеходный переход к скверу на проспекте Орджоникидзе будет закрыт.



В первую очередь, согласно проекту, в парке сделают пешеходные дорожки и поставят фонари. После этого будут построены игровые и ворк-аут площадки. Также на территории сквера высадят кустарники, сирень, ели, березы и живую изгородь, а также застелят газон.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»