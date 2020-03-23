На Среднем Урале завоют сирены

09:58 | 24.03.2020

Фото: pro.berdiansk.biz

Завтра, 25 марта, в Свердловской области пройдет плановая регулярная проверка громкоговорящей связи системы оповещения населения. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.



В ведомстве жителей просят не беспокоиться во время проведения технической проверки, не прерывать занятий и работ, а также с пониманием отнестись к плановой проверке.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»