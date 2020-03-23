В свердловских подразделениях ГАИ ограничили количество посетителей

09:45 | 24.03.2020

В подразделениях свердловской ГАИ ввели ограничения по количеству граждан, которые одновременно находятся в помещениях, где оказываются госуслуги. Ограничения связаны с угрозой распространения коронавируса.



Как рассказали в пресс-службе ведомства, уже с сегодняшнего дня количество граждан, которые допускаются в помещения, будет контролироваться на входе в здание. Однако ограничения не коснутся тех, кто пришел в подразделение ГИБДД в назначенное время, воспользовавшись предварительно единым порталом Госуслуги.ру. Также каждые два часа в целях профилактики распространения вируса в помещениях для приема граждан будет проводиться санитарная обработка.



Как сообщает начальник управления ГИБДД по Свердловской области Алексей Кисляков, госуслуги будут оказываться всем, хотя, возможно, на их оказание уйдет больше времени.



Добавим, что на сегодняшний день, по данным оперативного штаба, в регионе зафиксировали девять случаев заболевания новым коронавирусом.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»