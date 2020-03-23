Мэр Екатеринбурга отчитал своих замов за ошибку в письме

09:23 | 24.03.2020

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский отчитал своих заместителей из-за того, что в письме, содержащем ответ на обращение депутата Дмитрия Ионина, обнаружилась ошибка – задвоилось слово. Критику в адрес первого вице-мэра Александра Ковальчика и главы аппарата администрации Ильи Захарова он высказал во время аппаратного совещания.



Предположительно, данное письмо было согласовано вышеназванными чиновниками.



«И [Высокинский] попросил Ковальчика прочитать вслух: «Уважаемый Дмитрий Александрович, в ответ на ваше обращение обращение…»» — цитирует Ura.ru своего источника из городской мэрии.



Главе Екатеринбурга явно не понравилось, что приходится выступать редактором. При этом отмечается, что в штате администрации есть лингвисты.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»