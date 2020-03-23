Самая маленькая мама из Екатеринбурга попала в Книгу рекордов

09:07 | 24.03.2020

Фото: сайт Книги рекордов России

Екатеринбурженка Валерия Кожемяко попала в Книгу рекордов России, как мама с самым маленьким ростом. Рост 25-летней мамы всего 109 сантиметров. Ее дочке исполнилось уже два с половиной года.



– Не смотря на очень маленький рост я смогла стать мамой. Многие называют это героизмом, но я не вижу ничего необычного. Очень надеюсь, что своим примером и своей историей покажу людям, что все возможно, – цитируются слова Валерии на сайте Книги рекордов России.



Молодую маму занесли в Книгу рекордов России еще 20 марта.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»