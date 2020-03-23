В Екатеринбурге нашли 15-летнюю школьницу

20:20 | 23.03.2020

Фото: УМВД Екатеринбурга

Школьница Баскакова Анастасия Леонидовна, пропавшая 19 марта, самостоятельно вернулась домой, об этом рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.



«Со слов девочки, она ночевала в подъездах домов, а днем гуляла по торговым центрам. Причиной ухода послужила обида на родителей. К счастью, в отношении несовершеннолетней противоправных действий не совершено», - отметили в УМВД.



Полицейские провели профилактическую беседу с девочкой и её родителями, а также поставили на профилактический учет.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»