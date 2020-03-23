Новости дня
20:20 | 23.03.2020
Фото: УМВД Екатеринбурга
В Екатеринбурге нашли 15-летнюю школьницу
«Со слов девочки, она ночевала в подъездах домов, а днем гуляла по торговым центрам. Причиной ухода послужила обида на родителей. К счастью, в отношении несовершеннолетней противоправных действий не совершено», - отметили в УМВД.
Полицейские провели профилактическую беседу с девочкой и её родителями, а также поставили на профилактический учет.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
23.03.2020
20:57 | 23.03.2020
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20:20 | 23.03.2020
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