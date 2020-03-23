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19:30 | 23.03.2020

Фото: labiopro.com

Аппараты ИВЛ из Екатеринбурга будут поставляться по всей России

Заводы Екатеринбурга будут поставлять аппараты ИВЛ по всей России для борьбы с коронавирусом. На закупку правительство России выделило дополнительно 7,5 млрд рублей, об этом сообщил председатель правительства Михаил Мишустин.

Стоит уточнить, что екатеринбургские предприятия ООО «Тритон-Электроникс», АО «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» и АО «Уральский приборостроительный завод» являются крупнейшими поставщиками ИВЛ.

Добавим, что, по словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, для больниц региона планируется закупить 56 дополнительных аппаратов ИВЛ, хотя на сегодняшний день ни один из заболевших коронавирусом не нуждается в искусственной вентиляции легких. Сейчас медучреждениях работает 1 тысяча 501 аппарат.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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