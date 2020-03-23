Новости дня
19:30 | 23.03.2020
Фото: labiopro.com
Аппараты ИВЛ из Екатеринбурга будут поставляться по всей России
Стоит уточнить, что екатеринбургские предприятия ООО «Тритон-Электроникс», АО «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» и АО «Уральский приборостроительный завод» являются крупнейшими поставщиками ИВЛ.
Добавим, что, по словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, для больниц региона планируется закупить 56 дополнительных аппаратов ИВЛ, хотя на сегодняшний день ни один из заболевших коронавирусом не нуждается в искусственной вентиляции легких. Сейчас медучреждениях работает 1 тысяча 501 аппарат.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
23.03.2020
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