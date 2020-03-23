Свердловчанам запретили проведение любых массовых мероприятий из-за коронавируса

19:10 | 23.03.2020

Фото: ural-meridian.ru

В Свердловской области запретили все массовые мероприятия, об этом решении на ежедневном брифинге сообщил вице-губернатор Павел Креков.



Ранее в регионе были запрещены мероприятия численностью более 50 человек.



Напомним, что из-за пандемии коронавируса COVID-2019 в онлайн-режим перешли учреждения культуры, а образовательные учреждения перевели на дистанционное обучение. На сегодняшний день в регионе всего 9 подтвержденных случаев заболевания инфекцией, и ещё 152 человека находятся в больнице под наблюдением.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»