Чемпионат Европы по самбо в Екатеринбурге перенесли на сентябрь

18:59 | 23.03.2020

Фото: kavkaznews.az

Чемпионат Европы по самбо в уральской столице перенесен на сентябрь 2020 года. Такое решение принял исполком Европейской федерации самбо (ЕФС).



Ожидается, что соревнования пройдут 17-21 сентября, а отчетно-выборный конгресс ЕФС состоится 17 сентября.



Напомним, ранее планировалось, что турнир будет проходить 21-25 мая.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»