В Каменске-Уральском свердловчанин спас двух пенсионерок из горящей квартиры

18:27 | 23.03.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Житель Каменска-Уральского Алексей Солонин спас двух пенсионерок 71 и 67 лет из пожара, об этом рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.



Инцидент произошел 22 марта. В многоквартирном доме коммунального типа на улице Центральной, 24 загорелась комната на первом этаже. Алексей, живший в соседней секции, почувствовал запах гари, вышел на лестничную клетку и увидел густой дым. Выбежав на улицу, и увидев полыхающее пламя, свердловчанин через форточку пролез в комнату, где обнаружил лежащую пожилую женщину. Он вынес её на лестничную клетку и вернулся обратно в квартиру, чтобы проверить другую комнату. Там он нашел ещё одну женщину и также помог выбраться ей из задымленного помещения.



Приехавшие на место пожарные потушили огонь за 5 минут. Причиной пожара стала неосторожность курящего мужчины, которого спасти не удалось.



«В настоящее время Главным управлением МЧС России по Свердловской области рассматривается вопрос о представлении Алексея Салонина к награде МЧС России», - отметили в МЧС.





Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»