В Екатеринбург осенью привезут девять автобусов с кондиционерами

17:09 | 23.03.2020

Минский завод МАЗ поставит в столицу Урала девять новых автобусов, оборудованных кондиционерами. Стоимость транспорта составит 102,6 миллионов рублей.



Как сообщил генеральный директор ЕМУП «Гортранс» Сергей Нугаев, МАЗ стал единственным предприятием, которое подало заявку. По предварительным данным, девять новых автобусов прибудут в Екатеринбург летом либо осенью 2020 года.



Новый транспорт отправят по наиболее загруженным маршрутам. Вместимость салонов составит не менее 90 человек.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»