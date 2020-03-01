Стала известна дата представления нового начальника УМВД России по Екатеринбургу

16:52 | 23.03.2020

В среду, 25 марта, личному составу УМВД России по Екатеринбургу представят нового начальника – полковника Игоря Озерова. Как стало известно veved.ru, мероприятие запланировано на 10:00, оно состоится в актовом зале.



Представит нового начальника лично руководитель ГУ МВД России по Свердловской области генерал-майор полиции Александр Мешков.



До последнего времени Игорь Озеров занимал должность заместителя начальника УМВД по Тверской области. Его предшественник Сергей Кулагин заявил о своем уходе в декабре 2019 года.



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