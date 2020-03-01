Новости дня
16:43 | 23.03.2020
Фото: пресс-служба УрФУ
Профессор УрФУ рассказал о борьбе с вирусами
– Вирус вроде «Летучего голландца», который несет несчастье тому, кого встретит на пути – это «пиратский корабль» с набором «пиратского оборудования», — цитирует Евгения Уломского пресс-служба УрФУ. — Нельзя сказать, что он сразу поражает белок, и все. У вирусного инфицирования целый комплекс действий. Его конечная цель — размножиться внутри клетки. Вместе с тем, он «мертвый», пока не встретится с клеткой, на которой может паразитировать».
Так, профессор сообщил, вирус состоит из нескольких крупных полимеров: белков и нуклеиновой кислоты, что является строительным материалом для всего живого. Химик выделяет несколько стадий заражения клетки. Первая стадия – это сорбция вируса на клеточной мембране: вирус должен сесть на клетку за счет водородных связей. Вторая стадия — врастание вирусной оболочки в мембрану, чтобы нуклеиновая кислота, которая несет наследственность вируса, попала в клетку. А третья стадия — встраивание вирусной ДНК в ДНК клетки, стадия построения нуклеиновых кислот вирусов. На каждой стадии работает свой вирусный фермент.
По словам Усломского, ученые разрабатывают препараты, противостоящие вирусу на разных стадиях. Например, «Ацикловир» обрывает цепь строящейся ДНК, и зараженная клетка гибнет вместе с вирусом.
– На стадии синтеза вирусных белков тоже существуют лекарственные препараты, которые моделируют белок, — поясняет ученый. — Вирусное моделирование — важный аспект создания противовирусных.
В столице Урала ученые Института органического синтеза УрО РАН и УрФУ тоже создали противовирусный препарат под названием «Триазавирин», который уже три года является лекарственным средством. Он помогает от гриппа, клещевого энцефалита и лихорадки Денге.
Евгений Уломский добавил, что создавать противовирусные препараты необходимо не только, чтобы предотвратить распространение коронавируса, но и чтобы бороться с другими болезнями. Например, по данным химика, от гриппозной лихорадки Денге умирает около 100 тысяч людей в год, да и смертность от гриппа не ниже.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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