Для Шарташского лесопарка закупили скульптуры древних животных

16:06 | 23.03.2020

Фото: Проект компании «Уралдортехнологии»

В столице Урала ведется работа по созданию рекреационно-оздоровительного кластера в Шарташском лесопарке. Для этого уже приобретены две скульптуры животных – древний олень и шерстистый носорог.



Помимо этого, для детских площадок «Пески» и «Рундук» в лесопарке закупили комплекты детского игрового оборудования. Также было закуплено оборудование для волейбольной, баскетбольной и универсальной спортплощадок. Министр природных ресурсом и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов сообщил, что специалисты министерства контролирует выполнения работ, выезжая в парк каждую неделю.



Задача создания рекреационно-оздоровительного кластера, которую поставил губернатор, перешла в практическую стадию выполнения. В департаменте информполитики Свердловской области сообщили, что в этом году планируется завершить капремонт 4,2 километров дороги с устройством 2,7 километров велодорожки, тротуара и освещения на участке от Егоршинского пруда до Каменных палаток.



Напомним, что в рамках благоустройства в Шарташском лесопарке должны появиться две детских площадки, одна универсальная площадка, баскетбольная и три волейбольных площадки, два поля для мини-футбола, площадка для маунтинбайка, площадка для выгула собак, сенсорная площадка, а также лодочная пристань.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»