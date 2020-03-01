В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД поймали пьяного буйного таксиста

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД совместно с Министерством транспорта Свердловской области провели очередной рейд по контролю за деятельностью такси. Основной его целью стало пресечение фактов нелегальных перевозок.Как сообщает отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, проверка проходила на центральных улицах города. За четыре часа мероприятия было проверено более 100 транспортных средств. В результате проверки выявлено 13 фактов перевозки пассажиров с нарушением установленных требований.В 7 случаях была выявлена незаконная установка опознавательной символики легкового такси, у 1 транспортного средства выявлены такие технические неисправности, как незаконная установка газобаллонного оборудования. Также зафиксированы нарушения правил ведения путевой документации. За допущенные нарушения все водители привлечены к административной ответственности.Во время проведения мероприятия был выявлен водитель такси с явными признаками алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования 28-летний мужчина отказался. Установлено, что ранее он уже был лишен права управления. Мужчина вел себя очень агрессивно и был доставлен в ОП № 8, автомобиль эвакуирован на штраф стоянку.