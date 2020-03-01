В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно утилизировать использованные медицинские маски

15:37 | 23.03.2020

Фото: informpskov.ru

Медицинские маски после использования необходимо положить в отдельный пакет, герметично закрыть его и только после этого выбрасывать. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.



«Точно так же следует поступить и с использованными резиновыми одноразовыми перчатками», – говорится в сообщении ведомства.



Напомним, что по рекомендациям Роспотребнадзора маски должны носить все, кто контактирует с зараженными людьми или тем, у кого есть подозрение на заражение, а также тем, кто уже заболел.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»