Невьянский суд отправил местного жителя в колонию за повторное вождение автомобиля в пьяном виде

14:52 | 23.03.2020

Фото: sm-news.ru

В Невьянске осудили местного жителя, обвиняемого в повторной езде на машине в нетрезвом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.



Второй раз Александра Довгия поймали в августе 2019 года. Тогда он сел за руль автомобиля «ВАЗ» спустя три дня после освобождения из колонии за аналогичное преступление. Как рассказали в прокуратуре, по результатам освидетельствования на состояние алкогольного опьянения у обвиняемого было установлено наличие абсолютного этилового спирта в размере 0,351 мг/литр.



Невьянский суд отправил на этот раз Александра Довгия в колонию строго режима на один год, а также лишил его водительских прав на три года.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»