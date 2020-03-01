Гуманитарную помощь из Екатеринбурга не отправят в Гуанчжоу

13:58 | 23.03.2020

Фото: doshdu.com

Отделение «Красного креста» Свердловской области не отправит медицинские маски, респираторы и лекарства в Гуанчжоу, так как город отказался от гуманитарной помощи. Об этом заявил председатель регионального отделения «Красного Креста» Дмитрий Вершинин.



Вершинин рассказал, что в отделение пришло письмо из Гуанчжоу, в котором их поблагодарили за помощь, но предложили не отправлять 350 килограммов собранных медикаментов. В таком случае, скорее всего, маски, респираторы и лекарства достанутся Екатеринбургу и другим муниципалитетам Свердловской области.



Добавим, что в середине февраля региональное отделение «Красного креста» и городская администрация запустили акцию по сбору гуманитарной помощи для Гуанчжоу. Так, партию масок и лекарств отправили в Китай самолетом «Уральских авиалиний».

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»