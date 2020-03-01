В Екатеринбурге эвакуировали консульство Италии из-за сообщения о минировании

13:12 | 23.03.2020

Фото: Google.Maps

Сегодня в Екатеринбурге из-за угрозы минирования эвакуировали сотрудников консульства Италии, расположенное на улице Чапаева, 14.



В самом консульстве данную информацию подтвердили и рассказали, что сотрудникам позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что в здании находится бомба.



На данный момент в здании консульства работают полицейские и спасатели МЧС, также прибыли и медики.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»