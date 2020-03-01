В Алапаевске полицейский сбил женщину насмерть

12:51 | 23.03.2020

Фото: omsk.bezformata.com

В Алапаевске во время дежурства полицейский сбил насмерть женщину, идущую по обочине дороги. Начальник изолятора временного содержания объезжал территорию в вечернее время.



Как сообщает пресс-служба МВД России по Свердловской области, женщина шла по обочине спиной к машине. И внезапно оказалась на дороге. Водитель не успел затормозить.



Представитель власти вызвал медиков, но пострадавшая погибла до приезда скорой помощи.



Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в пресс-службе ведомства.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»