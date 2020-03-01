В Екатеринбурге на месяц закроют движение транспорта по улице Тверитина

12:32 | 23.03.2020

Фото: Яндекс.Карты

В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице Тверитина в районе дома №7 на улице Чапаева. Ограничения продлятся с сегодняшнего дня до 16 апреля.



Известно, что на указанном участке будут проводиться ремонтные работы по строительству сетей холодного водоснабжения, которыми займется МУП «Водоканал».



Объехать закрытый участок можно будет по улицам Чапаева, Большакова, Чайковского.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»