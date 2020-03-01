На Среднем Урале электричка сбила мужчину насмерть

12:22 | 23.03.2020

Фото: yandex.com

В Свердловской области сотрудники Уральского следственного управления на транспорте СКР организовали доследственную проверку по факту смерти 46-летнего жителя, сбитого электропоездом Екатеринбург – Нижний Тагил.



Инцидент произошел накануне вечером на станции Шувакиш. По предварительным данным, мужчина переходил железнодорожный пути перед приближающимся составом. Уральские следователи заявили, что машинист подал сигнал и пытался остановить поезд, однако избежать столкновения не удалось. Свердловчанин погиб на месте.



Следователи выясняют причины и обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в пресс-службе ведомства.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»