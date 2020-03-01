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12:22 | 23.03.2020
Фото: yandex.com
На Среднем Урале электричка сбила мужчину насмерть
Инцидент произошел накануне вечером на станции Шувакиш. По предварительным данным, мужчина переходил железнодорожный пути перед приближающимся составом. Уральские следователи заявили, что машинист подал сигнал и пытался остановить поезд, однако избежать столкновения не удалось. Свердловчанин погиб на месте.
Следователи выясняют причины и обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в пресс-службе ведомства.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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