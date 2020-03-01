В Екатеринбурге простятся с легендарным подполковником, преподавателем УрЮИ МВД

11:55 | 23.03.2020

В Екатеринбурге умер бывший преподаватель Уральского юридического института МВД России, подполковник милиции в отставке Вадим Геннадьевич Самарин. В 2010 году он закончил службу в органах внутренних дел, но продолжал обучать слушателей и курсантов УрЮИ, работая доцентом на кафедре общей психологии, гуманитарных и социальных дисциплин. Всего в УрЮИ он проработал более 25 лет.



Его близкие сообщают, что подполковник боролся с онкологической болезнью, но, несмотря на рак, всегда был открыт и готов оказать помощь. В институте нет сотрудника или курсанта, который не знал бы этого замечательного преподавателя.



Прощание с Вадимом Геннадьевичем Самариным состоится 25 марта в 13:00 в морге ГКБ №40.

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