В Березовском возбуждено уголовное дело из-за халатности при вводе в эксплуатацию ФОКа за 75 млн рублей

11:19 | 23.03.2020

Фото: berezovskiy.bezformata.com

В Березовском возбуждено уголовное дело по факту халатности при вводе в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса «Энергия» в поселке Монетный.



Как сообщает прокуратура Свердловской области, установлено, что спортивный объект не соответствует проектной документации. Контракт был заключён между бюджетным муниципальным автономным учреждением «Лидер» и подрядчиком - ООО «ИнвестПром». Общая сумма контракта составила 75 миллионов рублей.



Напомним, строительство ФОКа завершилось в прошлом году. Тогда объект был принят в эксплуатацию, все акты подписаны и работы оплачены. Однако в учреждение в феврале этого года нагрянула выездная прокурорская проверка, которая и выявила несоответствие построенного объекта и проектного.



По результатам рассмотрения собранных материалов, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Расследование уголовного дела взяла на контроль прокуратура города.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»