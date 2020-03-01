На Среднем Урале 16-летняя школьница подозревается в убийстве новорожденного

10:55 | 23.03.2020

Фото: tagilcity.ru

В Ивделе 16-летняя школьница подозревается в убийстве новорожденного младенца. По предварительной информации, она была матерью этого ребенка.



Как сообщает издание «Комсомольская правда» со ссылкой на свой источник, девушка до последнего скрывала свою беременность. После родов, прошедших дома в ванной, девочка выбросила новорожденного из окна. Ребенок погиб.



У самой школьницы начались осложнения, вызванные домашними родами. Подросток находится в больнице.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»