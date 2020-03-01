Из-за пожара в Екатеринбурге эвакуированы 19 человек

09:42 | 23.03.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня рано утром в Екатеринбурге загорелось домашнее имущество в квартире на втором этаже девятиэтажного жилого дома на Крауля.



Сообщение поступило на пульт диспетчера в 05:25 по местному времени. На вызов выехали 15 огнеборцев на четырех спецмашинах. Прибывшие спасатели эвакуировали 19 человек, в том числе четырех детей. Еще двух взрослых звено газодымозащитной службы эвакуировало в масках «Самоспасатель».



Все работы на месте происшествия завершились в 06:33 по местному времени. Причины возгорания выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»