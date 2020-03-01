Под Екатеринбургом без вести пропали две школьницы

Отряд «Лиза Алерт» объявил о начале поисков 15-летней Алины Фатиховой и 16-летней Юлии Горбунцовой. Подростки ушли из дома в Ревде 12 марта и не вернулись. Девушки могли уехать – их разыскивают также в Волгоградской области.Приметы Юлии: рост 165 см, темно-русые волосы, карие глаза. На момент пропажи была одета в розовую болоньевую куртку, белый полувер, розовые кроссовки на белой подошве.Приметы Алины: рост 165 см, среднего телосложения, черные волосы, стрижка каре, карие глаза. На момент пропажи была одета в черную болоньевую куртку, черную футболку с принтом на груди и черные кроссовки на белой подошве.Если вам что-либо известно о местонахождении Алины и Юлии, просим позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112. Также вы можете сообщить имеющуюся информацию инфоргу поискового отряда Анастасии: +7-950-639-66-66.