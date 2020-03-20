В Екатеринбурге грузовик протаранил легковушку. Двое детей пострадали

Сегодня днем, на улице Куйбышева в Екатеринбурге напротив дома № 181 произошло столкновение двух транспортных средств, травмы в которых получили школьники-пассажиры.По предварительной информации, водитель грузового автомобиля «Хово», двигаясь по ул. Куйбышева со стороны Сибирского тракта, допустил столкновение с попутно двигающимся автомобилем «Пежо 3008», сообщает отделение пропаганды ГИБДД г. Екатеринбурга.В результате ДТП пострадали несовершеннолетние пассажиры автомобиля «Пежо 3008», девочка 9 лет и мальчик 12 лет, которые находились на заднем пассажирском сидении и были пристегнуты ремнем безопасности, благодаря чему тяжелых травм не получили.С места происшествия они доставлены в ДГКБ № 9, где после осмотра врачами поставлен диагноз: ушиб мягких тканей головы. В настоящее время дети отпущены домой.