Ситуация на товарном рынке Свердловской области стабилизировалась

16:35 | 22.03.2020

Фото: свердловский оперштаб по борьбе с коронавирусом

На Среднем Урале остановился ажиотажный спрос на продукты, а магазины увеличивают закупки крупы и макарон. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по профилактике коронавирусной инфекции.



«Ажиотажа нет, торговые сети отмечают падение покупательского спроса на товары, на которые он кратковременно повышался – крупы, гречку, муку, макаронные изделия. Вместе с тем, заявки поставщикам на эти позиции выросли в 2-3 раза, что позволит обеспечить большой запас продуктов на складах. Ситуация на товарном рынке стабильна», – поясняет Светлана Островская, замминистра АПК и потребительского рынка региона.



Кроме того, в оперативном штабе отметили, что региональные сельскохозяйственные рынки продолжают работать в режиме усиленной дезинфекции, а в торговых объектах транслируется информация о мерах профилактики коронавируса.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»