В Екатеринбурге проходит «антикоронавирусный» крестный ход

16:03 | 22.03.2020

Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Сегодня, 22 марта, в Екатеринбурге проходит автомобильный крестный ход против коронавируса. Мероприятие стартовало в 14:00 у храма Успения Пресвятой Богородицы.



Как сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии, в крестном ходе приняли участие православные священники и прихожане, сотрудники Православной службы милосердия Екатеринбургской епархии. Объезжая город, они молятся «об укреплении веры, о спасении всех недугующих и страждущих, о всех нуждающихся в утешении и выздоровлении, о защите Екатеринбурга от губительного поветрия и смертоносной заразы».



«Крестообразный (если отметить на карте все пункты остановки, получится православный крест) маршрут крестного хода объединит Собор Успения Пресвятой Богородицы, Храм на Крови, часовню святой великомученицы Екатерины, храм святителя Саввы Сербского, храм в честь Казанской иконы Божией Матери на Химмаше, храм Рождества Христова и завершится в Соборе Успения, являющемся «базой» Православной службы милосердия», – сообщили в пресс-службе епархии.



В каждом из храмов по маршруту крестного хода будет отслужен молебен.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»