В Екатеринбурге пропала 15-летняя школьница

15:36 | 22.03.2020

Фото: УМВД Екатеринбурга

Полиция Екатеринбурга разыскивает пропавшую 15-летнюю Анастасию Баскакову. Восьмиклассница, по словам родителей, пропала еще 19 марта: около полудня она ушла в кино с друзьями и не вернулась.



«Вечером 21 марта в дежурную часть отдела полиции № 6 обратилась местная жительница, попросила помощи в поисках дочери, которая ушла из дома на улице Бахчиванджи. До этого девочку родственники разыскивали своими силами. Раньше девочка на учете не состояла», – сообщили в пресс-группе УМВД Екатеринбурга.



Если вы обладаете информацией о местонахождении Анастасии, полицейские просят сообщить об этом в ОВД по телефону 356–42–06 либо 02.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»