За сутки медики обследовали на коронавирус 444 человека в Свердловской области

14:19 | 22.03.2020

Фото: spb.kp.ru

В Свердловской области за прошедшие сутки проведено 444 исследований проб на коронавирусную инфекцию, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале правительства Свердловской области по информированию населения об эпидемической ситуации в регионе.



«Медиками обследовано 444 человека. Всего с 1 февраля проведено 7115 исследований», – пояснили в оперштабе.



Добавим, что на территории Свердловской области на сегодняшний день официально зарегистрировано девять подтвержденных случаев заражения COVID-19.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»