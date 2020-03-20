В двух районах Екатеринбурга появились новые улицы

В Октябрьском и Ленинском районах Екатеринбурга появились новые улицы. Постановления об этом были подписаны мэром города Александром Высокинским и опубликованы на официальном портале Екатеринбурга.Наименования присвоили элементам улично-дорожной сети, которые расположены в Октябрьском и Ленинском районах города. На территории планировочного района «Истокский» появится улица Мустая Карима, а на территории первой очереди микрорайона «Академический» — улица Академика Парина.