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13:18 | 22.03.2020

Фото: «Краснотурьинск LIVE» ВКонтакте

В Краснотурьинске на автомобиль упала бетонная плита

В свердловском городе Краснотурьинск на автомобиль упала бетонная плита, которая была частью ландшафтного ограждения возле жилого дома. Об инциденте сообщили в паблике «Краснотурьинск LIVE».

Инцидент произошел утром, в районе хореографической школы на улице Чапаева. Одна из сотрудниц управляющей компании закрашивала граффити на стене жилого дома, оперлась рукой на бетонную плиту, а та упала на автомобиль, который был припаркован рядом на тротуаре. С места происшествия работница скрылась. Смотреть видео.

В Краснотурьинске на автомобиль упала бетонная плита

В Краснотурьинске на автомобиль упала бетонная плита

В Краснотурьинске на автомобиль упала бетонная плита

Автомобиль серьёзно пострадал. Выяснилось, что он принадлежит 19-летней Елизавете Сусловой. Девушка рассказала, что первый раз оставила машину в этом месте, но неоднократно видела, как там паркуются другие водители.

Полицейские, которые прибыли на место происшествия, выписали владелице автомобиля штраф за парковку на тротуаре - 1000 рублей.

В понедельник Елизавета вместе с представителем управляющей компании поедет на процедуру оценки ущерба автомобилю. По словам девушки, в УК собираются решить вопрос мирно, не прибегая к судебному разбирательству.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»

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