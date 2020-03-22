Сохраним здоровье нации: сотрудники свердловского ГУФСИН запустили противовирусный челлендж

13:00 | 22.03.2020

Фото: istockphoto.com

Сотрудники ГУФСИН Свердловской области запустили челлендж по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Суть акции заключается в том, что сотрудники ведомства записывают видео, на которых соблюдают базовые меры безопасности во время пандемии, то есть тщательно моют руки и приветствуют друг друга без рукопожатий.



«Противовирусный челлендж от сотрудников ГУФСИН России по Свердловской области посвящён вопросам гигиены в период вирусных заболеваний в мире. Проходит он под девизом "Сохраним здоровье нации!"», – рассказали в пресс-службе ведомства.





Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»