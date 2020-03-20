Свердловский депутат Госдумы предложил ввести «кредитные каникулы» из-за пандемии коронавируса

12:33 | 22.03.2020

Фото: МК-Урал

Свердловский депутат Госдумы Дмитрий Ионин обратился в Правительство РФ с предложением ввести «кредитные каникулы» на время пандемии коронавируса. Об этом депутат написал на своей странице «ВКонтакте».



В своём обращении Ионин отмети, что во время карантина из-за пандемии большинство людей будет сидеть дома и потеряет возможность заработка.



«Если Правительство заинтересовано, чтобы народ спокойно пережил карантин — оно обязано ввести мораторий на выплату всех видов кредитов! От так оберегаемых ими микрофинансовых организаций – до вечно получающих бюджетную помощь банкиров», – пишет Ионин.



Как рассказал политик, Центробанк ответил ему и заявил о возможности реструктуризации кредитов, но лишь для тех, кто уже заразился коронавирусной инфекцией.



Ионин заявил, что продолжит заниматься этим вопросом: «На следующей неделе повторно буду поднимать вопрос, а также призывать коллег поддержать инициативу по кредитным каникулам».





Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»