В садовом товариществе возле ЕКАД ночью случился крупный пожар

11:37 | 22.03.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Минувшей ночью в садовом товариществе «Малахит» произошёл крупный пожар, в ходе которого сгорело несколько жилых домов. В одном из домов едва не взорвался газовый баллон.



Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера МЧС в 01:19. В садовом товариществе на улице Торфяной горел жилой дом с надворными постройками, затем огонь перебросился на другой дом. Общая площадь возгорания составила 300 квадратных метров.



В тушении пожара были задействованы 7 единиц техники и 23 человека личного состава МЧС. Ликвидировать открытое горение пожарным удалось только в 03:24.



В результате инцидента никто не пострадал.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»