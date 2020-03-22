В Свердловской области в храме произошёл пожар

10:40 | 22.03.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В селе Покровское Горноуральского городского округа произошёл пожар. Задымление случилось в храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Сообщение об инциденте поступило на пульт диспетчера МЧС в 22:01.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, по прибытию пожарных выяснилось, что на первом этаже храма горел панихидный стол.



Общая площадь пожара составила 2 квадратных метра, и уже в течение 12 минут пожарные потушили огонь, не дав ему распространиться.



«К месту пожара выезжали 5 единиц пожарной техники, 13 человек. На момент пожара людей в здании не было, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается», – сообщили в пресс-службе.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»