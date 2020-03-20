Свердловская область переходит на прямые выплаты пособий для работников

09:38 | 22.03.2020

Фото: екатеринбург.рф

С 1 января 2021 года Свердловская область присоединяется к проекту Фонда социального страхования России «Прямые выплаты», который даёт гражданам гарантии получить пособия своевременно и в полном объёме, независимо от финансового положения работодателей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.



Сейчас в регионе пособия по временной нетрудоспособности, материнству и детству работнику выплачиваются самим работодателем, а фонд компенсирует организациям суммы выплаченных им пособий.



Проект «Прямые выплаты» предусматривает изменение этого порядка. Теперь расчёт и выплата пособий будет осуществляться от ФСС напрямую, что позволит работникам получать средства своевременно и в полном объеме.



Напрямую будут выплачиваться следующие виды пособий:

-по временной нетрудоспособности;

-по беременности и родам;

-единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности;

-единовременное пособие при рождении ребенка;

-ежемесячное пособие по уходу за ребенком;

-оплата отпуска на период курортно-санаторного лечения в связи с производственной травмой.



«Для работодателей это означает, что страховые взносы на обязательное социальное страхование не будут уменьшаться. Они будут платить их в размере 100 процентов. Кроме того, работодатели будут оплачивать самостоятельно первые три дня по листу временной нетрудоспособности, четыре дополнительных дня для ухода за детьми-инвалидами и пособие на погребение. Затем работодателю, как и сейчас, следует обратиться за возмещением этих видов выплат в Фонд социального страхования», – рассказали в пресс-службе мэрии.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»