В Свердловской области подтвердили 3 новых случая коронавирусной инфекции

18:59 | 21.03.2020

Фото: thesun.co.uk

Сегодня, 21 марта, Управление регионального Роспотребнадзоа подтвердило 3 новых случая коронавирсуной инфекции в Свердловской области. Заболевшие прибыли из Европы, они госпитализированы в ГКБ №40 Екатеринбурга.



«Состояние пациентов оценивается как удовлетворительное. Круг их контактов был ограничен, лица из близкого круга контактов госпитализированы и обследованы, остальные контактировавшие с ними находятся под меднаблюдением», – говорится в сообщении ведомства.



Для больных обеспечили полный комплекс медицинской помощи, включая необходимые лекарственные средства и медицинское оборудование.



Добавим, что на сегодняшний день в регионе зарегистрировано уже 9 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»