Екатеринбургский детский сад победил на всероссийском образовательном конкурсе

16:17 | 21.03.2020

Фото: администрация Ленинского района

Екатеринбургский детский сад №222 занял первое место с проектом «Мой родной город - моя малая родина» на всероссийском конкурсе инноваций «Качественное образование - будущее России» в номинации «Лучший проект образовательной организации». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.



Организаторы конкурса рассказали, что познание малой родины проходит через ознакомление с исторически сложившимися культурными и национальными традициями Ленинского района, Екатеринбурга, Свердловской области.



«Этот проект направлен на воспитание духовно-нравственных качеств у детей дошкольного возраста через творческое освоение культуры родного и осознание исторических корней и связей», – рассказали в пресс-службе.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»