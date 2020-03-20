МЧС: 22 марта в Свердловской области ожидается метель и гололедица

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Фото: russia24.pro
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В сообщении ведомства отмечается, что пешеходам рекомендуется подбирать подходящую для погоды обувь, смотреть под ноги и передвигаться медленно, без спешки.
Автомобилисты должны ездить только с использованием зимней резины, соблюдать дистанцию до другого транспорта, а также не совершать резких манёвров и соблюдать скоростной режим.
Кроме того, спасатели рекомендуют автолюбителям не парковать свой транспорт под деревьями, рекламными щитами или другими плохо закрепленными конструкциями.
При возникновении любых происшествий необходимо звонить по телефону службы МЧС России - 101, либо по единому номеру вызова экстренных служб - 112.
Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»
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