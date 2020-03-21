Свердловские мошенники рассылают сообщения с просьбой перевести денег детям на антисептики

15:36 | 21.03.2020

Фото: оперштаб по борьбе с коронавирусом

В Свердловской области появились мошенники, которые рассылают в мессенджерах сообщения с призывом перевести деньги на антисептические средства для «помощи детям». Об этом сообщили в официальном телеграм-канале правительства Свердловской области по информированию населения об эпидемической ситуации в регионе.



«Не стоит этому верить. Социальные учреждения региона имеют запас дезинфицирующих средств. Кроме того, рискнем сделать прогноз. Мы уверены, что на подходе: липовый указ о введении комендантского часа для свердловчан, а также истории о детях, «арестованных в торговых центрах», – отметили в оперштабе.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»