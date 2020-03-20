В Екатеринбурге банда молодых людей ограбила торговый центр

14:52 | 21.03.2020

Фото: пресс-служба Росгвардии

В Екатеринбурге силовики задержали группу молодых людей, которых подозревают в краже с территории торгового центра на проспекте Космонавтов. Тревожный сигнал поступил наряду группы задержания роты № 5 городского Управления вневедомственной охраны Росгвардии.



Стражи порядка, прибыв по указанному адресу, задержали четырёх молодых людей 1998, 1999 и 2001 годов рождения. Как пояснила силовикам сотрудница службы безопасности торгового центра, мужчины похитили с прилегающей территории торгового центра поддоны и загрузили их в автомобиль Исудзу белого цвета. Факт хищения был зафиксирован камерой наружного видеонаблюдения.



«Для выяснения точных и подробных обстоятельств случившегося сотрудники Росгвардии вызвали на место следственно-оперативную группу ОВД. Прибывшие полицейские осмотрели машину и опросили молодых людей. Ключи от автомобиля изъяли полицейские в ходе осмотра места происшествия и приобщены к материалу проверки», – рассказали в пресс-службе Росгвардии.



Всех четверых доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Представитель ТЦ также обратился с заявлением в полицию по данному факту.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»