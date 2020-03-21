Владельцы екатеринбургского общепита попросили помощи у губернатора через петицию

12:41 | 21.03.2020

Фото: скриншот петиции на сайте change.org

Представители индустрии общественного питания Екатеринбурга разместили на Change.org петицию под названием «Сохраним общепит. Екатеринбург». Это обращение они направили губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, которого просят помочь бизнесу, терпящему «катастрофические убытки» из-за распространения коронавирусной инфекции.



Авторы петиции жалуются на плачевное состояние малого бизнеса: «Из-за ситуации с коронавирусом уже с марта 2020 года выручка большинства организаций общественного питания резко упала (на 40-60%) и продолжает стремительно снижаться, что в перспективе двух-трех месяцев ставит бизнесы под угрозу закрытия, а более 100 000 человек — под угрозу массового увольнения», — пишут они.



В петиции представители общепита описали экстренные меры, которые, по их мнению, помогут городским заведениям общественного питания пережить карантин. Одна из них призывает признать распространение коронавируса на территории Свердловской области «обстоятельством непреодолимой силы или форс-мажором», который влияет на предприятия общепита. Это поможет владельцам заведений договориться с арендодателями об «арендных каникулах» на время эпидемии. Также авторы петиции просят ввести и отсрочку уплаты коммунальных услуг до 120 дней. Такая мера поможет заведениям выйти из кризисной ситуации, сохранив рабочие места.



О рабочих местах авторы петиции написали отдельно: «Следует отметить, что рестораны, бары и кафе Екатеринбурга обеспечивают работой более 10 000 человек, которые относятся к самым уязвимым и социально активным группам населения: студенты вузов, молодые семьи и др. Мы несем ответственность за этих людей и их семьи, продолжаем платить заработную плату и налоги, осуществлять отчисления в фонд социального и пенсионного страхования и нести иные транзакционные издержки», — заявляют они.



На данный момент петицию подписали уже 96 человек.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»